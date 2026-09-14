iXBT.com
iXBT.comВсе разделы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

iXBT.com

38 подписчиков

10 дней автономной работы, регистрация ЭКГ, измерение температуры, датчики ЧСС и SpO2 в тонком корпусе. Анонсированы умные часы Oppo Watch S2

10 дней автономной работы, регистрация ЭКГ, измерение температуры, датчики ЧСС и SpO2 в тонком корпусе. Анонсированы умные часы Oppo Watch S2

Watch S2 смогут одновременно подключаться к двум смартфонам Oppo раскрыла ключевые характеристики новых умных часов Watch S2 — за 7 дней до официальной премьеры, назначенной на 22 сентября.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым