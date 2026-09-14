10 дней автономной работы, регистрация ЭКГ, измерение температуры, датчики ЧСС и SpO2 в тонком корпусе. Анонсированы умные часы Oppo Watch S2

Watch S2 смогут одновременно подключаться к двум смартфонам Oppo раскрыла ключевые характеристики новых умных часов Watch S2 — за 7 дней до официальной премьеры, назначенной на 22 сентября.
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