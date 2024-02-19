Антироссийские санкции на благо Америки, или Закат Европы

Недавно стало известно, что знаменитая и, чего греха таить, довольно популярная у нас шведская компания IKEA (производство и продажа мебели и предметов интерьера), несмотря на, казалось бы, официальное прощание с российским потребителем, не торопится окончательно разрывать все связи с Россией.