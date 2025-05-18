В Петербурге торжественно откроют памятник Сперанскому

В Санкт-Петербурге на площади перед Новым зданием Российской национальной библиотеки (РНБ) 19 мая торжественно откроют памятник российскому государственному деятелю, основателю отечественной юридической науки Михаилу Сперанскому (1772-1839).
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