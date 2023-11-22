Ведяхин: AI Journey объединяет большое количество профессионалов

Сегодня AI Journey - это крупнейшая площадка, которая объединяет большое количество профессионалов и фанатов искусственного интеллекта во многих странах мира, сказал во время открытия международной конференции по искусственному интеллекту и анализу данных AI Journey 2023 первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин.