Ведяхин: AI Journey объединяет большое количество профессионалов

Сегодня AI Journey - это крупнейшая площадка, которая объединяет большое количество профессионалов и фанатов искусственного интеллекта во многих странах мира, сказал во время открытия международной конференции по искусственному интеллекту и анализу данных AI Journey 2023 первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин.
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