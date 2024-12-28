Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

36 490 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Акулов
    А  как  же  срок  давности  ?Российский пенсио...
  • Вадим Кузнецов
    Есть чудесная максима: "Кто не работает, тот да не ест!" Кажется, это еще апостол Павел сказал, но это не точно. Отно...«Раньше их называ...
  • Evgenija Palette
    Вот, и сними с них ПАРАНЖУ... ВОН, СУКУ!Полицейские задер...

Туристов из Приморья продержали 10 часов на таможне

Туристов из Приморья продержали 10 часов на таможне

10-часовая задержка в оформлении на пункте пропуска возвращавшихся из Китая российских туристов была вызвана группой нарушителей, которые блокировали выход с зоны таможенного контроля и оскорбляли инспекторов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх