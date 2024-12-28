Туристов из Приморья продержали 10 часов на таможне

10-часовая задержка в оформлении на пункте пропуска возвращавшихся из Китая российских туристов была вызвана группой нарушителей, которые блокировали выход с зоны таможенного контроля и оскорбляли инспекторов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии