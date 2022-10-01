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РВ: Двумя российскими ракетами «Искандер» были поражены объекты ВСУ в Одессе

РВ: Двумя российскими ракетами «Искандер» были поражены объекты ВСУ в Одессе

Российские подразделения в ночь на 1 октября нанесли ракетные удары по военным целям в Одессе. По информации издания "Русская весна", в результате ударов в городе прогремели взрывы, в результате которых в пригороде Одессы произошел мощный пожар.

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