Суд арестовал банковские счета иноагента Ильи Варламова

Мещанский суд Москвы наложил обеспечительный арест на банковские счета блогера Ильи Варламова (признан в РФ иноагентом), обвиняемого по делу о нарушении правил деятельности иностранного агента, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.