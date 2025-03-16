Суд арестовал банковские счета иноагента Ильи Варламова

Мещанский суд Москвы наложил обеспечительный арест на банковские счета блогера Ильи Варламова (признан в РФ иноагентом), обвиняемого по делу о нарушении правил деятельности иностранного агента, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
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