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Минприроды должно предложить варианты увеличения бюджета РФ

Минприроды должно предложить варианты увеличения бюджета РФ

Сегодня в Госдуме пройдет «правительственный час» с участием министра природных ресурсов и экологии Александра Козлова на тему «О мерах по повышению эффективности разведки и добычи полезных ископаемых для увеличения темпов экономического роста».

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