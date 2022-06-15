Минприроды должно предложить варианты увеличения бюджета РФ

Сегодня в Госдуме пройдет «правительственный час» с участием министра природных ресурсов и экологии Александра Козлова на тему «О мерах по повышению эффективности разведки и добычи полезных ископаемых для увеличения темпов экономического роста».
Сегодня в Госдуме пройдет «правительственный час» с участием министра природных ресурсов и экологии Александра Козлова на тему «О мерах по повышению эффективности разведки и добычи полезных ископаемых для увеличения темпов экономического роста».
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