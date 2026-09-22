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Владимирские новости

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Владимирская область показала результат ниже среднероссийского на выборах

Владимирская область показала результат ниже среднероссийского на выборах

За «Единую Россию» во Владимирской области проголосовало 50,5% избирателей, что на 6-7% ниже среднероссийского показателя.

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