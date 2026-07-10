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Царьград

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Голикова раскрыла, почему раком и диабетом второго типа страдают более трети взрослых

Голикова раскрыла, почему раком и диабетом второго типа страдают более трети взрослых

Рассказываем, как распознать рак и диабет и почему число пациентов с этими заболеваниями растёт.Более 37% взрослых жителей России живут с сахарным диабетом второго типа, онкологией, болезнями сердца и сосудов или нейродегенеративными расстройствами.

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