Голикова раскрыла, почему раком и диабетом второго типа страдают более трети взрослых

Рассказываем, как распознать рак и диабет и почему число пациентов с этими заболеваниями растёт.Более 37% взрослых жителей России живут с сахарным диабетом второго типа, онкологией, болезнями сердца и сосудов или нейродегенеративными расстройствами.
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