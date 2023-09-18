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На месте Петербурга были не болота. Здесь стоял настоящий забытый город: видео

На месте Петербурга были не болота. Здесь стоял настоящий забытый город: видео

Общепринято считать, что Петр I выстроил Санкт-Петербург посреди безлюдных болот. Это совершенно не соответствует действительности.

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Комментарии
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МГ
Малик Гумеров
Тогда еще и сама Щвеция была  княжеством Древней Руси   и разговаривала ... , вела делопроизводство ... на руском языке  !!!   Все надгробия  князей Швеции того времени  на русском языке ! ...
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12 час.
лл
лина любимцева
Судя по карте, это был не город, а поселение. Это первое. И второе, доколе заграница будет писать нашу историю?
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8 час.
КузнецовВВ
интересно как автор умудрился насчитать более 100 лет в промежутке времени между 1611 и 1703 годом?
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4 час.

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