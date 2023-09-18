Общепринято считать, что Петр I выстроил Санкт-Петербург посреди безлюдных болот. Это совершенно не соответствует действительности.
На месте Петербурга были не болота. Здесь стоял настоящий забытый город: видео
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
МГ
Малик Гумеров
Тогда еще и сама Щвеция была княжеством Древней Руси и разговаривала ... , вела делопроизводство ... на руском языке !!! Все надгробия князей Швеции того времени на русском языке ! ...
Ответить
12 час.
лл
лина любимцева
Судя по карте, это был не город, а поселение. Это первое. И второе, доколе заграница будет писать нашу историю?
Ответить
8 час.
КузнецовВВ
интересно как автор умудрился насчитать более 100 лет в промежутке времени между 1611 и 1703 годом?
Ответить
4 час.
Свежие комментарии