На месте Петербурга были не болота. Здесь стоял настоящий забытый город: видео

МГ Малик Гумеров Тогда еще и сама Щвеция была княжеством Древней Руси и разговаривала ... , вела делопроизводство ... на руском языке !!! Все надгробия князей Швеции того времени на русском языке ! ...

лл лина любимцева Судя по карте, это был не город, а поселение. Это первое. И второе, доколе заграница будет писать нашу историю?