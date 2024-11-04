Госдума одобрила законопроект о скидках на штрафы для автомобилистов Юлия ЧелкановаКомитет Государственной думы по государственному строительству и законодательству дал зеленый свет законопроекту, который предполагает введение скидок на штрафы за неоплаченную парковку.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии