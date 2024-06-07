Комментарий Роналду побил рекорд по лайкам в соцсетях

К утру пятницы комментарий Роналду собрал уже более 5,2 млн лайков.фото: alnassr.sa--> Комментарий игрока «Аль-Насра» Криштиану Роналду под публикацией французского нападающего Килиана Мбаппе собрал рекордное количество лайков в истории соцсетей.
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