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Царьград

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Почему нельзя кипятить воду в чайнике дважды: Дело не только в защите техники

Почему нельзя кипятить воду в чайнике дважды: Дело не только в защите техники

Многие по привычке кипятят воду в чайнике дважды, не задумываясь о последствиях. Однако производители бытовой техники рекомендуют этого не делать.

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