Мадуро: сотрудничество РФ и Венесуэлы должно продолжаться минимум до 2050 года

Венесуэла рассчитывает на продолжение сотрудничества с Россией минимум до 2050 года. Об этом заявил президент республики Николас Мадуро после встречи с российской делегацией, которую возглавлял вице-премьер Дмитрий Чернышенко, пишет ТАСС.
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