Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 966 подписчиков

Новосибирский климатолог предупредил о возможных стихийных бедствиях летом 2025 года

Новосибирский климатолог предупредил о возможных стихийных бедствиях летом 2025 года

По оценке эксперта, увеличивается опасность возникновения сильного ветра и смерчей.Новосибирский климатолог Алексей Непомнящих сообщил, что в России в целом и в Новосибирской области в частности ожидается увеличение частоты и интенсивности опасных природных явлений.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх