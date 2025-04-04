Новосибирский климатолог предупредил о возможных стихийных бедствиях летом 2025 года

По оценке эксперта, увеличивается опасность возникновения сильного ветра и смерчей.Новосибирский климатолог Алексей Непомнящих сообщил, что в России в целом и в Новосибирской области в частности ожидается увеличение частоты и интенсивности опасных природных явлений.