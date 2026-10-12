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Царьград

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Грибники Ростовской области набрали полные багажники маслят и боровиков

Грибники Ростовской области набрали полные багажники маслят и боровиков

Жители Ростовской области за минувшие выходные собрали в лесах маслята, подберёзовики, рыжики, грузди и боровики, а бывалые грибники посоветовали новичкам начинать с изучения профильной литературы и поиска грибных мест по скоплениям машин.

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