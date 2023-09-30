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Белый дом призвал Маккарти вынести на рассмотрение законопроект о помощи Киеву

Белый дом призвал Маккарти вынести на рассмотрение законопроект о помощи Киеву

Власти США после голосования конгрессменов по плану временного финансирования правительства призвали спикера Палаты представителей Кевина Маккарти вынести на рассмотрение отдельный законопроект, который предусматривает выделение средств на военные нужды Украины.

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