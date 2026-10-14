Открытое письмо призывает изолировать потенциально опасные модели от внешних сетей во время тестирования, ввести независимый контроль и создать реестр инцидентов безопасности 400 учёных из 34 стран, включая пионеров глубокого обучения Джеффри Хинтона и Йошуа Бенджио, подписали открытое письмо с требованием создать международный орган надзора за продвинутыми ИИ-моделями.
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