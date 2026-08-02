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ВСУ начали угрожать матерям из-за отказа эвакуироваться

ВСУ начали угрожать матерям из-за отказа эвакуироваться

В Черниговской области набирает обороты принудительная эвакуация. Если местные жительницы отказываются, то Вооруженные силы Украины (ВСУ) начинают угрожать им лишением родительских прав, о чем рассказали журналистам ТАСС в силовых структурах.

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