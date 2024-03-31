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Зенитная артиллерия Украины

Зенитная артиллерия Украины

До начала полномасштабного вооруженного противостояния с Россией в украинских подразделениях войсковой ПВО и на складах имелось несколько сотен 23-мм спаренных буксируемых зенитных установок ЗУ-23 и немногим более четырёх десятков самоходных ЗСУ-23-4 «Шилка».

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