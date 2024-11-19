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В российских школах может появиться сезонное меню

В российских школах может появиться сезонное меню

Депутат муниципального образования Санкт-Петербурга посёлок Шушары, председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил оценить возможность внедрения в процесс организации отечественного школьного питания принципа сезонного меню.

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