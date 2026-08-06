Глава Алтайкрайизбиркома: около 10% избирателей могут проголосовать электронно

По опыту прошлых избирательных кампаний, доля избирателей Алтайского края, которые готовы проголосовать через дистанционное электронное голосование (ДЭГ), составляет около 10% от общего числа, рассказала 6 августа во время пресс-конференции председатель Избирательной комиссии региона Ирина Акимова.
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