В Тюменской области минивэн "Фольксваген Каравелла" столкнулся с грузовиком, что привело к пожару. Семь человек погибли, среди них четверо мужчин и три женщины.
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