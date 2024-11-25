Le Monde: страны ЕС снова начали обсуждать отправку войск на Украину

Global Look Press/Axel Heimken/dpa После победы республиканца Дональда Трампа на выборах президента США руководители европейских государств возобновили обсуждения возможной отправки своих армий или представителей частных военных компаний (ЧВК) в зону украинского конфликта.
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