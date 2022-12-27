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Хакеры RaHDit выложили данные тысячи украинских активистов, “льющих помои” в рунете

Хакеры RaHDit выложили данные тысячи украинских активистов, “льющих помои” в рунете

На антифашистском портале “Немезида” хакерская группа RaHDit (“Злые русские хакеры”) выложила данные более тысячи украинских интернет-активистов и специалистов SMM, которые в российском сегменте интернета “льют помои”.

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