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  • Разгуляев Николай
    Касательно заголовка:"Врубель жил,Врубель жив,Врубель будет жить".В библиотеке на В...

Собянин рассказал, какие выставки пройдут в музеях Москвы в 2024 году

Собянин рассказал, какие выставки пройдут в музеях Москвы в 2024 году

Подробнее — на сайте градоначальника Очень качественную и насыщенную культурную жизнь можно вести в Москве за счет того, что по количеству музеев и выставочных залов наш город занимает одно из первых мест в мире.

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