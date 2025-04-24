Чем дальше, тем более очевидным становится тот факт, что русофобия Европы превратится в значительные экономические потери и дополнительные налоги для жителей этих стран, руководство которых упорно движется к военному конфликту с Россией.
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