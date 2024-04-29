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Во Владивостоке выписали более 7 тысяч штрафов за неправильную парковку

Во Владивостоке выписали более 7 тысяч штрафов за неправильную парковку

Владивостокские водители продолжают получать штрафы за неправильную парковку автомобилей. По информации пресс-службы УМВД России по Приморскому краю, уже более 7 тысяч водителей были наказаны за это нарушение за первые два месяца 2024 года.

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