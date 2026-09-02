Марк Селби побеждает Пэйфаня и выходит в 1/16 финала British Open 2026

Четырехкратный Чемпион мира Марк Селби выиграл решающий фрейм в матче против Лэй Пэйфаня и вышел в 1/16 финала турнира British Open 2026 Марк Селби (фото: WST)Все Новости турнира Результаты, турнирная таблица Все трансляции турнира Все видео турнира Трансляции, расписание - второй раунд Трансляции, расписание - 1/16 финала Марк Селби одержал трудную победу над Лэй Пэйфанем в решающем фрейме со счетом 4-3 во втором раунде на турнире British Open 2026.