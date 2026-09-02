Снукерист.ру
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Снукерист.ру

26 подписчиков

Марк Селби побеждает Пэйфаня и выходит в 1/16 финала British Open 2026

Марк Селби побеждает Пэйфаня и выходит в 1/16 финала British Open 2026

Четырехкратный Чемпион мира Марк Селби выиграл решающий фрейм в матче против Лэй Пэйфаня и вышел в 1/16 финала турнира British Open 2026 Марк Селби (фото: WST)Все Новости турнира Результаты, турнирная таблица Все трансляции турнира Все видео турнира Трансляции, расписание - второй раунд Трансляции, расписание - 1/16 финала Марк Селби одержал трудную победу над Лэй Пэйфанем в решающем фрейме со счетом 4-3 во втором раунде на турнире British Open 2026.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым