ВС РФ уничтожили 14 пунктов временной дислокации ВСУ на южнодонецком направлении

Подразделения Восточной группировки российских войск за прошедшие сутки ликвидировали 14 пунктов временной дислокации и шесть пунктов управления беспилотной авиацией украинской армии на южнодонецком направлении.
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