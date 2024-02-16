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ВС РФ уничтожили 14 пунктов временной дислокации ВСУ на южнодонецком направлении

ВС РФ уничтожили 14 пунктов временной дислокации ВСУ на южнодонецком направлении

Подразделения Восточной группировки российских войск за прошедшие сутки ликвидировали 14 пунктов временной дислокации и шесть пунктов управления беспилотной авиацией украинской армии на южнодонецком направлении.

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