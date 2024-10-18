Бастрыкин раскрыл новые подробности о теракте в отношении военкора Татарского

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин рассказал, что эксперты при помощи современных технологий смогли установить, как во время теракта в отношении военкора Владлена Татарского (настоящее имя — Максим Фомин) была взорвана бомба.
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