Эксперты рассказали водителям, как сохранить здоровье глаз

Долгое время проведенное за рулем, плохая погода и ночное вождение увеличивают нагрузку на зрение. О том, как заботиться о глазах, если часто ездите за рулем, рассказали специалисты СберАвто, СберЕаптеки и клиники World Vision.
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