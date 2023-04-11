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FT: в Евросоюзе предполагают, что высказывания Макрона о Тайване навредят отношениям Украины и США

FT: в Евросоюзе предполагают, что высказывания Макрона о Тайване навредят отношениям Украины и США

В Европейском союзе предполагают, что слова французского лидера Эммануэля Макрона о необходимости не втягивать Европу в конфликт из-за Тайваня нанесут вред отношениям Украины и США.

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