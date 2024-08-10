Рэп-исполнитель Рич оценил единый пункт отбора на военную службу по контракту в Москве

Рэп-исполнитель Рич посетил единый пункт отбора на военную службу по контракту в столице. Он был поражен современными технологиями, которые здесь используются, а также вниманием к персоналу – здесь есть психологи, врачи, а также развлечения для отдыха.
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