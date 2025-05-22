Пропадает сеть или не приходят СМС? Виновата изношенная SIM-карта

Неполадки с сотовой связью, проявляющиеся в виде исчезновения сигнала, проблем с доставкой текстовых сообщений, плохого качества голосовой связи и внезапных обрывов, могут свидетельствовать о дефектах SIM-карты.
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