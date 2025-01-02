Россиялеләргә 2025 елда пенсиягә чыгу шартлары турында сөйләделәр

2025 елда билгеле бер яшькә җитү белән генә пенсиягә чыгып булмаячак – билгеле бер күләмдә шәхси пенсия коэффициентлары һәм стаж тупларга кирәк, дип белдерде «Югары икътисад мәктәбе» илкүләм тикшеренү университетының хокук факультеты деканы, профессор Вадим Виноградов «Прайм» агентлыгына.
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