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Спорт Уик-Энд

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Талалаев прошёлся по нападению «Зенита»: Перед матчем я говорил - Соболев не убежит от наших центральных защитников

Талалаев прошёлся по нападению «Зенита»: Перед матчем я говорил - Соболев не убежит от наших центральных защитников

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев разобрал игру футболистов «Зенита» после поражения калининградцев в матче 9-го тура Альфа-Банк РПЛ (2:3).

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