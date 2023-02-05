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Экс-офицер разведки США Риттер: в Белом доме осознают, что поражение Украины неизбежно

Экс-офицер разведки США Риттер: в Белом доме осознают, что поражение Украины неизбежно

Правительство Соединенных Штатов Америки понимает, что поражение Украины неизбежно, поэтому заранее готовятся отвечать на неудобные вопросы американских граждан, касающиеся военной поддержки Киева.

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