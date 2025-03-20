В Смоленске сотрудник нотариальной палаты оказался замешан в черном риэлторстве

Смоленские оперативники ФСБ задержали преступную группу риэлторов Сотрудники органов безопасности и региональная прокуратура вышли на след преступной группировки, которая занималась черным риэлторством в Смоленской области.
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