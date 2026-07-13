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Нижегородская правда

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Майга: «Любой футболист в России стремится выступать на более высоком уровне»

Майга: «Любой футболист в России стремится выступать на более высоком уровне»

После успешного дебюта в Лиге PARI с уверенной победы над «Ротором» со счётом 4:2, полузащитник «Нижнего Новгорода» Мамаду Майга поделился своими впечатлениями о чемпионате, а также рассказал об интересе со стороны воронежского «Факела».

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