Майга: «Любой футболист в России стремится выступать на более высоком уровне»

После успешного дебюта в Лиге PARI с уверенной победы над «Ротором» со счётом 4:2, полузащитник «Нижнего Новгорода» Мамаду Майга поделился своими впечатлениями о чемпионате, а также рассказал об интересе со стороны воронежского «Факела».