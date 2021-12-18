На Сахалине задержаны подозреваемые в многомиллионном хищении бюджетных денежных средств

«Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Сахалинской области пресечена деятельность группы, участники которой подозреваются в хищении бюджетных денежных средств под предлогом обеспечения жильем граждан, имеющих ограничения по здоровью.
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