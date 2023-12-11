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ЕС принял закон про ИИ. Это первый закон такого рода в мире

ЕС принял закон про ИИ. Это первый закон такого рода в мире

ЕС согласовал эпохальный закон об искусственном интеллектеЕвропейский парламент совместно с представителями 27 стран-членов Европейского союза достиг консенсуса по положениям закона об искусственном интеллекте (ИИ).

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