Как избежать тюрьмы за уклонение от мобилизации? Адвокат Денис Пузин отвечает

Что грозит за уклонение от мобилизации по статье 336 УК Украины? Почему суды стали чаще назначать реальные сроки? Как признание вины влияет на приговор суда? Какие нарушения работников военкомата можно использовать в защите? Адвокат Денис Пузин в эфире ответил на вопросы зрителей и читателей.
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