Настя Ивлеева попыталась монетизировать скандал с "голой" вечеринкой

Блогер открыла в Москве ресторан азиатской кухни с провокационным слоганом и названием.Организатор скандальной вечеринки в клубе "Мутабор" сняла свой свитьер для извинений и открыла в Москве лапшичную под названием "Nudles by Ivleeva По мнению увидевших это название, несуществующее слово "Nudles" явнонамекает на "nudes", что в переводе с английского означает "голые".