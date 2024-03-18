Сенатор США обвинил военные компании в попытках нажиться на украинском конфликте

ВАШИНГТОН, 18 марта, ФедералПресс. Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс в статье для журнала Foreigh Affairs заявил, что американские военно-промышленные компании рассматривают конфликт на Украине преимущественно как возможность обогатиться.
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