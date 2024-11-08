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Царьград

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В России упразднили комитет по подготовке спортсменов к Олимпиаде

В России упразднили комитет по подготовке спортсменов к Олимпиаде

Организация просуществовала 10 лет.Правительством России принято решение об упразднении организационного комитета, который занимался подготовкой русских спортсменов к Олимпийским и Паралимпийским играм.

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