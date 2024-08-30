На масштабном мероприятии будет представлен весь спектр сферы культуры нашего региона. Программа выставки-форума включает три блока – презентационный, концертный и деловой.
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На масштабном мероприятии будет представлен весь спектр сферы культуры нашего региона. Программа выставки-форума включает три блока – презентационный, концертный и деловой.