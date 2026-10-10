Письмо: "Куда грести?"

Я понимаю, что тема с транзитом локуса и фокуса очень сложна, но мы попробуем ее не бросать, как бросали раньше, а понемногу осваивать, я постараюсь найти примеры и подходы, чтобы сделать эту тему понятней.
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