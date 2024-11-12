Глава ВВС Великобритании предупредил об упадке авиации в стране

Глава ВВС Великобритании Ричард Найтон 11 ноября предупредил, что Великобритания не будет обладать превосходством в воздухе в будущих войнах и ей придется бороться за контроль с «постоянно совершенствующимся противником».
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